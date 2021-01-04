美國萊豬開放進口，地方紛紛制定相關自治條例，要限制萊豬流向地方，但卻遭行政院宣告違憲，全數否決；此事引發民眾譁然，怒轟民進黨政府威權專制不演了；前立委陳學聖也在臉書上呼籲國民黨的地方縣市首長「起義」，讓民進黨政府知道，不是甚麼事情都是他們說的算。

陳學聖今(4)日在臉書中指出，民進黨政府活在「威權、舊時代」，藍營諸侯也沒什麼好怕，就放手依照地方自治條例，站在人民這一方，嚴格執行「零檢出」，完全不讓萊豬一斤一兩進入藍營執政縣市，好好守護人民健康。至於綠營縣市長要作「萊豬」首長，「就歡迎！請便！」

這是場硬仗。陳學聖指出，不僅是法律戰，更是比氣勢，藍營地方執政版圖，遠遠多過綠營，只要藍營夠團結，這次反萊豬理由又十足正當，藍營是可以讓行政院「令不出中央」的！

陳學聖呼籲國民黨，請國民黨黨中央掌握民心、民意，團結執政縣市，好好來場諸侯集體起義，「讓民進黨政府知道，不是什麼事，他們說了就算數的！」

(中時新聞網)