蘇貞昌2012年支持地方反萊劑貼文。

萊豬通關，地方政府為了自保，紛紛推出自治條例要限制萊豬進口，但相關條例卻遭到行政院以違憲為由否決，對此，就有網友翻出行政院長蘇貞昌9年前的貼文，當年的「蘇前院長」指出，針對萊牛，國會應嚴格立法，「地方政府制定更嚴格的規範」，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。與如今的發言完全背道而馳，國民黨文傳會副主委鄭照新狠酸蘇貞昌「現在是在騙神明還是騙人民？」

蘇貞昌在2012年的貼文中指出，在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是他在行政院長任內規定的；但馬政府決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，「絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。」國民的健康無可取代，蘇貞昌呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

蘇貞昌當年的發言如今看來格外諷刺。鄭照新就在臉書上狂酸，表示蘇貞昌當初呼籲地方制定更嚴格規範的法規，現在更嚴格的法規卻通通無效，「蘇院長這次到底是要騙人民、還是騙神明？」

國民黨發言人洪于茜也在臉書上指出，地方政府為人民把關，因地制宜的擬定萊劑零檢出，本就是基於公益，也符合大法官釋字第七三八號解釋意旨，守護食安更是民眾所期望的，民進黨政府不該執政就奉行黨意、忘了民意，阻礙地方政府守護國人健康的用心。

如今萊豬已經可以正式進口，地方守護食安的最後一道防線也在最後一刻被行政院剝奪，依照地方制度法規定，在大法官釋憲前，中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行。洪于茜呼籲行政院，在釋憲完成前絕不能濫權廢止縣市相關自治條例規定，不要剝奪守護食安的最後一道防線。

(中時新聞網)