美國駐聯合國大使克拉芙特下周訪台，遭質疑是否要逼蔡政府吞下「乾淨的煤」。外交部今天駁斥該傳聞，強調克拉芙特此次訪台主要目的，是與我國政府部門就國際參與議題交換意見，與煤炭毫無採購關係。

去年有萊劑業者背景的美國衛生部長阿扎爾來訪後不久，蔡政府就吞下萊豬，川普政府之前本想讓具有煤炭業者背景的美國環保署長惠勒來台，因旅程花費龐大遭美國國內質疑而取消，此次同樣具有深厚煤炭背景的克拉芙特將來訪，外界質疑是否要向台灣推銷「乾淨的煤」，逼台灣吞下去。

外交部今天表示，美國駐聯合國常任代表克拉芙特即將訪台，外傳她具有煤炭業者背景，並隱射她此次率團訪問台灣，將向我方遊說採購美國煤炭，外交部嚴正澄清，「相關報導內容未經查證，也與事實完全不符」。

外交部再次強調，克拉芙特此次訪台的主要目的，是與我國政府部門就國際參與議題交換意見，與煤炭採購毫無關係。對於聯合報及某些名嘴未經查證，散播不實謠言，惡意破壞台美關係，外交部表示遺憾。

(中時 )