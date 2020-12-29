戴德梁行董事總經理顏炳立29日主持中華電信旗下100％持股的光世代建設，其位於桃園招商案的說明會，表達力挺立場。戴德梁行表示，全案位於桃園大園領航南路上，將採公開遴選合建廠商方式，對外招標，基地面積3,596坪，使用分區為住宅區，預計2021年第一季開標。

戴德梁行今天表示，受光世代建設（股）公司委託辦理桃園市大園區青山段3,596坪住宅區土地公開遴選合建廠商，戴德梁行於29日舉辦招商說明會，公開徵求合建開發廠商。

戴德梁行表示，招商說明會現場盛況空前，其中不乏大型上市櫃開發商、具實力的中大型開發商踴躍參與。

顏炳立表示，整體市場而言，台灣防疫得宜、房市健康持續發展，央行貸款政策汰弱留強，體質良好穩健的開發商，持續積極投資評估。在各項公共建設及大型開發項目陸續投入到位下，桃園市經濟力指標、都市發展、交通建設、產業投資與人口成長率均在各都市中表現亮眼，其中青埔屬於新興重劃區，具備完整的交通網絡，空港、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，串連全台。在大型商業設施及休閒遊憩設施引領聚集下，搖身一變為全台備受矚目的新興地區。

至於光世代建設，所屬母公司為中華電信，近年積極推動土地活化利用，希望藉此提升資產價值，並結合電信通訊設施於開發項目，達到資源共享。

本次合建土地坐落於40米領航南路上，使用分區為住宅區，已申請建造執照，規劃為住宅產品，並取得68％的容積獎勵，綜觀區域內大面積土地稀少，本案以合建進行合作開發，投資人無須投入購地成本，挾其已有建照執照，可即刻啟動開發。

戴德梁行表示，本案以其基地規模、區位優勢、產權單一及開發方式，均具備高度吸引力。

戴德梁行表示，本案將以公開遴選合建廠商方式，更能吸引潛在投資人參與開發意願，透過合建開發方式，創造業主與投資人合作開發的雙贏契機，本案預計2021年第一季進行開標。

(工商 )