台股面臨傳統上外資休假，成交量萎縮的狀況，又加上波段漲多，獲利了結賣壓加重，預期短線震盪將加大，但就中長線來看，台股具備多項利多，包括每年年底到隔年第一季都是傳統作夢行情，加上2020年科技供應鏈晶片供給吃緊漲價，題材性仍多；美國總統大選變數消除與新冠肺炎疫苗上市，系統性風險解除後，預期外資可望持續回補台股；全球經濟在復甦軌道上，各國央行持續寬鬆，預計此波經濟復甦以及熱錢力道可以延續到2021年6月。

整體來看，投信法人指出，預期2021年第一季以前，台股指數仍有高點可期，拉回仍應擇優布局。

台新主流基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，看好幾大族群，包括半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；新產品及新規格受惠股，如5G、miniLED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等；汽車與電動車供應鏈；部份具漲價題材的原物料股；高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(工商 )