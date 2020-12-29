荷蘭國家統計局(CBS)29日指出，新冠疫情肆虐下，荷蘭今年死亡人數的增加速度，創下二戰以來新高。總人口1,700萬的荷蘭，今年迄至上周通報死亡數16.2萬，比平常年度預估的多出1.3萬。3月初至5月初的第一波疫情期間，荷蘭死亡數比承平時期多了9,000人；9月中爆發二次疫情至今，死亡數則多了6,000多人。

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