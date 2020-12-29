疫情害的 荷蘭死亡人口增速創二戰以來新高 20:102020/12/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭國家統計局(CBS)29日指出，新冠疫情肆虐下，荷蘭今年死亡人數的增加速度，創下二戰以來新高。總人口1,700萬的荷蘭，今年迄至上周通報死亡數16.2萬，比平常年度預估的多出1.3萬。3月初至5月初的第一波疫情期間，荷蘭死亡數比承平時期多了9,000人；9月中爆發二次疫情至今，死亡數則多了6,000多人。 危機迸發競爭力 不顧疫情升溫 美128萬人搭機創3月以來單日新高 (工商 ) #荷蘭 #死亡數 #二戰 #來新高 #月初 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不畏疫情 加工區今年貿易額可望再創歷史新高 16:122020/12/29 財經 《國際社會》韓國新確診再回4位數 每日病歿40位創歷史新高 09:252020/12/29 財經 陸經濟強彈 亞股重回多頭 04:102020/12/29 投資理財 GDP唯一正成長 陸拉動全球經濟 04:102020/12/29 焦點新聞 今年以來共計49家 美零售業破產 破10年紀錄 04:102020/12/29 全球財經 國內公司債及金融債券年度發債規模突破1兆元 09:322020/12/29 財經 《韓股》KOSPI觸2823點 一度創史上新高 11:582020/12/29 財經 《產業》台灣10大集團 2021結構恐巨變 15:052020/12/29 財經 觀念平台－台灣經濟正向發展中的社會隱憂 04:102020/12/29 專題周報 《國際社會》阻止大流行 英國每周需200萬人接種疫苗 13:402020/12/29 財經 《國際社會》6位確診 英國變種病毒入侵印度 16:472020/12/29 財經 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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