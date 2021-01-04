據港媒報導最新貧窮情況報告顯示，香港2019年貧窮人口創11年新高，達149萬人，即每5個港人就有一個窮人。據「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府扶貧政策落後，成效不彰，加上香港受新冠疫情影響，受訪者坦言，感到不樂觀，預料貧窮情況更慘烈，促港府盡快創造職位。

港府發表最新貧窮情況報告，2019年貧窮人口高達149萬，較2018年增加約8.4萬，貧窮率亦升至21.4％，即使綜援、長者生活津貼及在職家庭津貼等政策介入後，貧窮人口仍逾109萬，較2018年增7.4萬。

至於貧窮住戶高達64.9萬，貧窮人口仍逾109萬人，連續3年破百萬同樣創11年新高，即使政策介入後仍有47.4萬，港府指，在社會事件衝擊下，整體職位有所流失，惟報告尚未反映新冠疫情影響。

據「東方報業民意調查」於上周四至六以「東網港澳APP」及街頭問卷形式，成功訪問308名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港貧窮人口創11年新高，貧窮率升至21.4％，48％受訪者認為，反映社會事件及中美貿易戰雙重打擊；26％受訪者批評港府愈扶愈貧；23％受訪者憂香港經濟陷入衰退。

(中時 )