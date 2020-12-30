新年將至，歐美各大外資進入長假效應，近期英國疫情趨嚴且新冠肺炎病毒出現變異，市場再燃變數，惟因全球經濟復甦步調不變，僅是速度上的調整。凱基投信投資策略部主管翁毓傑提出，市場短線上的震盪調節將是長線布局的契機，投資人可藉由市場波動時進場建立部位，爭取未來長效期的收益空間。現階段觀察2021年展望，建議採取投資口訣「3R x 3D」主軸，也就是放眼「景氣復甦(Recovery)、資產輪動(Rotation)、實體資產(Real Asset)」的策略方向，並著眼於「發展分歧(Divergence)、均衡配置(Diversified)、數位化(Digitalization)」的配置組合。

翁毓傑指出，2020年全球市場經歷風雨，惟在寬鬆貨幣政策及財政刺激的支持下，多數資產今年以來仍表現良好，如MSCI亞洲不含日本指數上漲15%、美股S&P500指數上漲12%、彭博巴克萊全球高收益債券指數漲5%、JP Morgan新興市場債券指數漲3%(註1)。疫情變化加速帶來市場新平衡，股市方面，期待景氣復甦露曙光，看好具獲利能力的產業續接棒發光。債市方面，隨著低利環境持續，但利率上升風險升高，持續鎖定高收益債及新興市場債的收益利基。

低利率環境延續，資金追逐收益型債券翁毓傑表示，低利環境持續，觀察近期市場上的負利率債券佔比再次擴大，催化投資人再度追求具較高收益的資產，包括高收益債及新興市場債券，均獲市場資金青睞，惟疲弱的經濟復甦力道仍可能引發企業違約，建議透過ESG永續投資策略來加強選債能力，可望降低潛在違約風險；另外在弱勢美元環境下，更有利資金向新興市場靠攏的機會日益攀升。

凱基全球ESG永續高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人劉書銘表示，市場上多數高收益債券型基金多以美國高收益公司債為主軸，但隨著下半年美元持續走弱，目前較看好具較高殖利率、較高利差的新興高收益債之優勢，建議投資組合中，可增加配置新興市場高收益公司債比重較高的全球高收益債券基金，爭取長線收益空間。

凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人陳建銘表示，近期觀察花旗驚奇指數顯示新興市場整體經濟數據優於預期，顯示新興市場經濟持續轉好，有利新興市場債券表現，尤其弱勢美元驅策資金轉往非美資產佈局，新興債市可望受惠，若能增加具高投資效率的亞洲債券，有助增添收益機會。

配置多重資產，追收益也控波動凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，現階段美股評價偏貴，加上短線波動加劇，穩健型投資人可透過多重資產分散風險，並參與低利環境的資金行情。在台灣市場方面，建議可多元配置台灣特別股及可轉債，強化收益並降低波動風險。

景氣復甦態勢升 股市動能由獲利接棒翁毓傑表示，全球股市於2019年底至2020年初的評價面上修後而結束了前波週期，自2020年上半年起的新週期已歷經第二階段「希望階段」的評價面修復(註2)，並進入成長階段，逐步轉由獲利驅動股價，同時舒緩之前較為緊繃的評價水準，看好企業實質獲利可望推動股價。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，受到歐美等國際大廠轉單效應，台商不僅在半導體先進製程取得優勢，在循環性科技產業方面，如半導體成熟製程、面板、記憶體等產業集中度攀升，台商經營相關產業多年可望迎來春風，根據資料統計，台股企業獲利成長預估維持強勁，估計2021年台股仍可維持雙位數增長，其中台灣科技股預估成長達14%(註3)，未來伴隨數位智能化時代來臨，相關需求量將大幅成長，供需結構好轉下，除了有利產品報價穩定，更挹注相關企業穩定的現金流，有利提升台股評價空間。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸也提出，2021年疫情期間對遠距工作的需求加速雲端市場發展，疫情變化帶動的去實體化，持續強化雲端市場的長期趨勢，如晶圓代工、5G手機晶片、線上廣告視訊等族群成為受惠類股，建議可納入長線持有之投資標的。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示，2020年底前疫苗有解點燃市場希望，然病毒變異使後市發展仍存不確定性，建議可透過醫療設備及服務類股隨漲抗跌的投資特性，持續參與醫療保健行業的投資機會；同時將持續關注數位化、人工智慧等新技術的跨領域整合，為全球醫材及醫學技術整合的市場擘畫出創新的未來。

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