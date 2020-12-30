大陸央視新聞30日報導，12月29日，全國人大外事委員會就美國《2021財年綜合撥款法案》成法發表聲明指出，美方不顧中方多次嚴正交涉，固守冷戰思維、零和博弈理念和對華意識形態偏見，在該法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，有關內容和條款嚴重損害中國國家利益，是對中國內政的粗暴干涉。中國全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。

聲明表示，在中國中央政府的關懷和全國人民的大力支持下，經過西藏各族人民的團結奮鬥，西藏的經濟和社會發展取得巨大成就，人民生活水準大幅提高，生態文明建設不斷加強，教育文化衛生等各項事業繁榮發展。西藏各民族宗教信仰自由權利受到憲法和法律的保護，宗教事務管理有法可依，寺廟和僧人權利得到切實保障。

聲明說，大陸同達賴集團的矛盾不是民族問題，不是宗教問題，不是人權問題，而是事關國家主權和領土完整的重大原則問題。美國國會一些政客無視這些客觀事實，惡意詆毀中方涉藏政策，充分暴露了美方利用涉藏問題干涉中國內政、牽制中國發展的圖謀。

聲明強調，該法案有關條款為台獨分子撐腰張目，大肆詆毀中方依法維護香港、新疆繁榮穩定採取的政策措施。美方藉有關問題遏制中國發展、破壞中國國家安全和社會穩定的圖謀不可能得逞。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。人大強烈敦促美方立即停止藉有關問題干涉中國內政，不得實施法案中的涉華消極內容和條款。

(中時 )