半導體測試介面設備商穎崴(6515)預計明年1月20日轉上市交易，上市前公開承銷現增新股3046張，其中2072張自今（30）日起至明年1月4日以底價287.6元競價拍賣，每張標單最低投標1張、最高258張，以價高者優先得標，預計明年1月6日上午10點開標。

興櫃交易的穎崴3月中下探170元新低後反彈，6月底觸及597元新高後震盪拉回，9月中下探361.5元後止跌回穩，呈現狹幅區間盤整態勢，近日於394～437元區間震盪。今（30）日股價開低走跌逾1.5％，最低下跌2.1％至409.5元。

成立於2001年的穎崴以邏輯IC測試座（Test Socket）為主力產品，目前主要產品包括測試座、探針及探針卡，近年營運成長動能顯著增加。據研調機構VLSI Research今年4月統計，穎崴在全球邏輯IC測試座市場排名第3名，僅次於美國大廠Cohu及日本大廠Yokowo。

穎崴目前實收資本額3.05億元，預計上市後將增至3.36億元。2020年前11月自結合併營收27.36億元、年增3％，續創同期新高。前三季稅後淨利4.12億元、年增0.04％，亦創同期新高。受股本膨脹影響，每股盈餘（EPS）13.56元，略低於去年同期14.23元。

觀察穎崴前三季各產品營收占比，以測試座達71％最高、探針17％居次、探針卡與其他占12％。其中，高頻高速的同軸測試座（Coaxial Socket）受惠5G及高速運算（HPC）等應用需求增加，且製程複雜使單價及毛利率較佳，對穎崴營收貢獻逐年提升，今年估突破3成。

穎崴表示，受新冠肺炎疫情及華為禁令升級影響，陸系客戶提前於上半年拉貨，使客戶及產品組合出現變化，加上匯率因素干擾，影響前三季毛利率表現。預期今年上下半年營收比重約55％比45％，全年營收仍可望成長、續創新高。

穎崴董事長王嘉煌表示，雖然疫情及貿易戰影響今年營運成長動能，但第四季其他客戶需求已填補陸系客戶需求減少缺口。隨著晶圓供給逐步開出，5G、人工智慧（AI）及車用等高階測試晶片需求持續看增，對明年營收及獲利同步成長樂觀看待。

王嘉煌預期，老化測試座（Burn-In Socket）、系統級測試（SLT）及探針卡（Probe Card）明年成長動能將較強。穎崴亦積極擴增自製探針產能，於高雄斥資21億元興建新廠，預計2023年正式投產，屆時探針月產能將可自目前的50萬支躍增至300萬支。

(時報資訊)