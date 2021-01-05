110年度上市上櫃興櫃公司股東常會日期事前登記作業從今(5)日上午9點開放登記，根據櫃檯買賣中心統計，上櫃公司已有748家上線登記其預擬股東常會召開日期，其中5月28日、6月10日、11日、16日、17日、18日、22日、23日、24日、25日、28日及29日等12日之股東常會日期已登記額滿。

櫃買中心表示，截至1月5日上午10點30分止，上櫃公司已有748家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司782家數比率為95.65%；興櫃公司有235家上線登記預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司253家數比率為92.89%。

就日期來看，根據櫃買中心統計，5月28日、6月10日、11日、16日、17日、18日、22日、23日、24日、25日、28日及29日等12日之股東常會日期已登記額滿(每日90家為上限)。

櫃買中心同時提醒尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。

(時報資訊)