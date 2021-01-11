運達投顧分析師洪任浚表示，台股尾盤再度收漲93.35點，再創下歷史新高紀錄，而貢獻加權指數最多的還是台積電（2330）與金融股走強。不過，國際市場卻出現漲多震盪雜音，南韓股市早盤大漲3％，盤中卻一度大跌1％的幅度，高低點震盪相當大高達4％。若換算成台股，加權指數上下振幅達600多點，台灣與韓國產業結構相似度高，建議近期仍要以韓國為借鏡，留意可能的震盪發生。

個股方面，本周納入投資組合的雍智科技，5G與Wifi 6商機下，帶動IC測試板商機。

大盤來到萬五，個股間亦回歸基本面表現，部分基本面跟不上股價上漲速度之個股，股價回測風險也高。選股方面，必須要有基本面保護，也要留意追價風險。桂盟受惠歐美疫情仍嚴峻，民眾購買自行車熱度不減，加上缺櫃效應下，新車庫存量不足。此外，整修舊車需求也帶動鍊條零件需求增加，促使自行車零件銷售維持高檔，非自行車產品更出現倍增走勢，帶動12月營收繳出年增四成好成績。

新普為鴻海轉投資之電池模組廠，遠距辦公帶動筆記型電腦需求暴增，而高毛利率的非電子產品出貨量亦在成長，12月營收創下歷史新高。2020年全年獲利有望逾2個股本，以股價位階而言，仍相對落後大盤，融資餘額水位低、籌碼穩定，建議投資人可逢低布局。

(工商 )