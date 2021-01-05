台灣指數公司鑑於國內需要可完整涵蓋上市、上櫃股票市場全貌的投資型標竿指數，1月4日起編製「台灣全市場指數」及子指數「台灣半導體指數」，昨天發布第一天，台灣全市場指數以5059.58點作收，漲幅1.19％，台灣半導體指數以5086.91點作收，上漲1.74％。

兩檔指數每年3月、6月、9月及12月定期檢視成分股並調整一次，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯，台灣全市場指數截至109年10月底，近一年累計報酬率17.17％及近五年累計報酬率85.16％，表現均優於大盤指數的14.38％及78.60％、櫃買指數的15.76％及51.64％及寶島指數的14.50％及75.87％。

指數成分股檔數不固定，目前為1,299檔，占上市上櫃股票市值比重約97.46％，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、中華電(2412)、台達電(2308)、聯電(2303)、台塑(1301)、中信金(2891)、南亞(1303)與國泰金(2882)。

台灣半導體指數自台灣全市場指數成分股中篩選上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」者，採自由流通市值加權方法計算指數，同時為維持指數分散性，設計個股權重上限30％，前五大成分股權重合計不超過60％。

台灣半導體指數截至109年10月底，近一年累積報酬率41.12％及近五年累計報酬率191.71％，表現均優於大盤指數的14.38％及78.60％及上市電子指數的27.54％及120.55％。

指數成分股檔數不固定，目前為132檔，涵蓋半導體產業市值比重約99.92％，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、日月光投控(3711)、矽力-KY(6415)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、穩懋(3105)、環球晶(6488)及世界(5347)。

台灣指數公司表示，為掌握國際上指數應用趨勢，開發「台灣全市場指數」作為母指數，可結合產業、主題或投資因子等發展相關子指數，例如以產業為主題的「台灣半導體指數」，未來可協同機構法人設計具利基或主題特色ETF、ETN、指數基金、權證或店頭商品等，拓展指數金融商品多元性。

(時報資訊)