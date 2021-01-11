華邦電(2344)2020年12月合併營收為68.08億元，月增2%，較前年同期增加67.11%。因去年記憶體不淡，加上旗下轉投資新唐科技去年9月完成對日本Panasonic Corporation半導體事業之併購，華邦電2020年全年合併營收606.83億元，創新高，年增24.42%。

華邦電因旗下轉投資新唐科技併購效應，去年第四季合併營收達203.47億元，季增26.9%，創單季新高，也挹注全年合併營收首度突破600億元，達606.83億元，創新高，年增24.42%。

華邦電記憶體事業，去年拿下iPhone新機OLED面板外掛NOR Flash晶片大單，且隨著NOR Flash產能供給吃緊，NOR Flash價格止跌回穩，今年上半年價格持續看漲。加上公司另一主要產品利基型DRAM價格，已從去年第四季開始漲價，漲幅達到雙位數，市場預期，在供需缺口未能緩解下，今年上半年漲幅可望進一步擴大。

華邦電2020年第三季每股盈餘0.08元，自結10月合併淨利為0.58億元，每股盈餘為0.02元。

華邦電去年第三季合併營收攀高，但因併購初期致整體費用增加，單季合併淨利3.77億元，歸屬於母公司業主淨利3.31億元，較第二季減少53.3%，年減約44%，每股純益0.08元。前三季稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

華邦電2020年第三季合併營收160.34億元，季增25.76%；毛利率26.96%，季減2.34個百分點，年增0.47個百分點；稅後純益3.31億元，季減53.3%，年減44%，每股純益0.08元。2020年前三季合併營收403.35億元，年增約11%；毛利率26.89%，年減1.08個百分點；稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

(時報資訊)