政府推動2030年成為雙語國家，但缺乏教育環境，上銀集團旗下上銀科技教育基金會贊助新竹六家國小推動STEAM教育課程，上銀集團總裁卓永財30日陪同教育部次長劉孟奇，參觀六家國小低、中及高年級學生上STEAM教育課程現況。

上銀表示，政府推行108新課綱，六家國小校長何明星為了讓學童有更好的學習環境資源，找六家國小傑出校友上銀集團總裁卓永財。卓總裁認為，「培育具有科學人文素養、能動手做、解決問題的人才，是國家未來競爭力的重要關鍵」，雙方一拍即合，2018年起著手展開STEAM教育示範計劃，選定六家國小做為STEAM教育示範基地，並與國立清華大學竹師教育學院合作，由上銀科技教育基金會出資讓老師出國考察，參加在英國倫敦舉辦BETT2018英國教育科技展、新加坡舉辦Google STEM Education Conference，藉此瞭解國際推行STEAM教育的方向與STEAM教具資源，找出國際主流與最適合台灣發展的STEAM教育課程。

上銀表示，六家國小Super TEAM成軍，由何明星校長帶領，現任教務主任黎立夫與一至六年級熱血教師共同組成團隊，為了讓團隊老師具備STEAM課程規劃與教學能力，老師們創建「STEAM課程向前走社群」方便隨時交流與討論、安排每周三固定進修與對話時間，以及邀請各領域專家進行一連串的培訓課程等來增強教學能力。

教學場地與STEAM教材等資源，交由上銀科技教育基金會負責出資建置場地與購買老師們所提出的設備與STEAM教材，2019年8月完成STEAM示範教室建置，2019年9月正式開始STEAM課程，讓全校學生都能在安全舒適的環境下與世界接軌，體驗STEAM課程豐富想像力與創造力，融合並應用數學和科學知識，來解決生活中的問題。

六家國小教導五年級學生，兩人一組，利用Makecode的軟體寫程式小車的指令，實作成麥坤小車。30日上午當教育部次長劉孟奇、上銀集團總裁卓永財、上銀董事長卓文恒及總經理蔡惠卿，以及上銀科技教育基金會董事鄭志鈞、蔡志成兩位教授，進行示範。

身為新竹六家國小傑出校友的卓永財指出，新竹六家國小學生一度只剩3、4百人，當初六家國小校長曾找他幫忙，先從重新裝潢六家國小視聽室開始，覺得教育要從根做起，由上銀科技教育基金會出資贊助，與何嘉仁美語合作，當時要求外國老師教授英文，進行雙語教育示範，之後再成立圖書館。如今六家國小是台灣前十五大綜合所得平均數行政區所在，學生還要抽籤，才能就讀。

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