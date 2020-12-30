遠傳(4904)今年持續贊助臺北市跨年晚會，在5G商轉後的首度跨年，遠傳更是搬出多項新技術，包括「即時自由視點」、「AR擴增實境」、「百人連線同台合演」等技術，讓群眾在跨年的同時，也可以感受到5G大頻寬、低延遲和高傳輸等特性所帶來的新技術應用。

遠傳今年以5G的核心技術支持臺北跨年晚會，在這場全台首場5G大型晚會中，遠傳friDay影音App將獨家提供多視角轉播，讓偶像歌手的高規格表演以及跨年煙火，都能在5G時代透過friDay影音App的「個人專屬」視角觀賞，透過手機就可觀賞環景演唱會及煙火秀。

遠傳表示，今年遠傳將以5G的核心技術，首度將體育賽事頂級規格的「20機拍攝」，運用到大型演唱會舞台上，透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，創造觀眾最大觀看角度，「自由視點」技術以往只能呈現90度視角，今年遠傳與主辦單位挑戰100至120度視角，各表演段落皆能面面俱到。

遠傳今年首度將「AR擴增實境運用」搬上跨年晚會舞台，晚會節目中有一段落將整合「3D動態捕捉技術進行AR異地共演」，由後台表演者穿上動態補捉衣，透過遠傳5G高速傳輸連結，可即時操作臺北市政府與遠傳兩大吉祥物，不僅如此，為了突破空間的限制，遠傳將與節目製作單位合作，規劃「百人粉絲視訊同步」演出，透過遠傳5G提供的大頻寬、低延遲的網路技術，整合Microsoft(微軟)提供的客製化演出專用系統，達到百位粉絲同步連線。

(時報資訊)