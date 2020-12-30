屏東縣2021年公告土地現值，經屏東縣地價及標準地價評議委員會完成評定，位於屏東市民生路與民權路口的佐丹奴服飾店，以每平方公尺20萬1450元，連續28年蟬聯屏東地王，至於最高區段地價位在恆春墾丁大街兩側，公告現值為每平方公尺16萬元。

屏東縣政府地政處地價科長鍾國樑指出，屏東市民生路與民權路口的佐丹奴服飾店，因位處繁榮路線、面18米道路，且緊鄰中央市場商圈、逢甲路商圈與屏東夜市，從早到晚都很熱鬧，從1992年至今，連年奪下地王寶座。

至於墾丁大街多年已來就是全台知名觀光景點，每逢假日都湧入龐大人潮，且商圈發展成熟，兩側全長約270公尺，公告現值每平方公尺16萬元，是全縣最高地價區段。至於縣內最低地價區段為霧台鄉邊捕段第22林班地、靠近中央山脈，每平方公尺僅44元。

根據統計，全縣公告土地現值平均調整幅度為1.24％，鍾國樑強調，公告土地現值主要是作為民眾申報土地移轉現值參考，及稅捐機關審核土地移轉現值、課徵土地增值稅依據。

鍾國樑在此次評定過程後也發現，受限土地供給越趨飽和，屏東縣內建築樣態多出不少大樓、華廈等建物，已朝向立體化發展。

(中時 )