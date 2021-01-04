受惠於國內疫情穩定控制，加上汰舊換新政策助攻，刺激出大量高齡車換購需求，2020年總市場登錄數高達457,435台，去年比104％，睽違15年再次達到45萬台以上的車市規模。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄146,194台，達成歷史銷售的次高紀錄，市場佔有率32.0％，蟬聯第19年台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4憑藉其霸氣動感外觀、舒適質感內裝及豐富安全配備等優勢，登錄31,870台以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販超過3萬台的SUV車種。

RAV4目前仍呈現供不應求，每月受訂數皆超過2,500台以上持續熱銷。而長年位居國人購車首選的COROLLA ALTIS自大改款後，滿足年輕消費族群對潮流設計與操控感受的要求，全年登錄29,156台，位居全年銷售排行第二。

最後，全新COROLLA CROSS在外觀、空間、安全配備及動力選擇上皆獲得市場熱烈好評，上市至今連續三個月皆勇奪月度的銷售冠軍，領牌數超過1.2萬台，僅以3個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第8名，已可看出成為新一代車壇霸主的潛力！

LEXUS方面，2020年登錄達22,678台，再度創下歷史新高紀錄，在豪華車Top10排名內LEXUS就包辦了4台車，分別為第一名(NX)，第四名(UX)、第七名(RX)與第八名(ES)，其中NX車系以優異的產品及極具競爭力的價格，在2020年1月及7月創下單月破千台的驚人成績，以年度累計9,010台寫下傲人的豪華車銷售榜上第1名紀錄。

跨界休旅UX於年初新增UX200菁英Plus版，廣受消費者歡迎，年度累計達4,736台，穩居豪華車銷售榜中第4名。另外RX作為豪華休旅車級距的先驅，以超規格的豪華休旅配備，進入豪華車銷售榜中第7名，年度累計達3,798台。

此外，豪華房車ES也在2020年8月針對ES200與ES250進行調整，換上全新引擎與加入F SPORT提供選擇，吸引更多年輕新貴入主，年度累計台數達3,334台，有效抗衡中大型房車市場，穩居豪華車銷售榜上第8名。

(中時 )