華航自英國倫敦返台114旅客驗出3例新冠肺炎（COVID-19）確診，其中一名10多歲少年下機後發燒至39度，並採檢出高量病毒，經過基因序列比對後，指揮中心今（30日）證實為英國變種病毒。發言人莊仁祥表示，另外兩名確診者病毒含量低無法比對，不過另外還有13株的個案檢體已送去分析，將會釐清是否為變異病毒株。

英返台華航班機114人中共計有3名確診，其中一名10多歲少年（案792）下機後發高燒至39度，經PCR檢測結果後得到CT值15.7，代表病毒量高，研判發病日就是搭機日；另兩名旅客則為無症狀確診，CT值30多。指揮中心今證實，在比對病毒基因序列後，該發燒少年確診英國變種病毒。

媒體在記者會上提問，剩餘2名確診者是否也染上變種病毒？對此，指揮中心發言人莊人祥指出，除了發燒少年的CT值15，其他兩名確診者CT值都30多，由於病毒含量太低，沒辦法送基因序列分析。

不過，莊人祥表示，除了發燒少年這例確認外，已另外將13例的病毒株送案中，估計傍晚後才會有結果，待明日再做說明。

(中時新聞網)