今年國內籌資市場受疫情衝擊，首次公開募股（IPO）掛牌時程往後遞延，12月單月上市櫃掛牌家數達10家，幾乎是全年掛牌家數的三分之一，其中上櫃家數更占六成。市場整體掛牌件數受疫情影響較去年減少，顯示證券商今年推動承銷業務面臨極大的挑戰。

兆豐證券投資銀行業務事業群主管吳明宗副總表示，疫情直接衝擊第一上市櫃業務，安排海外實地查核的難度大幅提高，券商的業務策略也得及時調整，例如今年加強財顧業務的推動、與股務代理部的合作，成功主辦市場高知名度且重大的指標型收購案，包括台泥收購信昌化等3件。

今年兆豐證券在承銷業務上繳出亮眼佳績，日前甫榮獲櫃買中心「109年度推薦輔導上櫃績效獎」第二名，年度上櫃掛牌件數更居同業之冠，近期登錄興櫃案件如台灣精銳、明係及寶陞也受到市場高度矚目。

目前金管會正逐步推動3年為期的「資本市場藍圖」計畫，其中包含強化資本市場籌資功能，將優化IPO及SPO募資相關規範，例如櫃買中心新規劃的「戰略新板」將於2021年第三季上路，隨著各項新政策的實施，將對國內企業、證券商及投資人帶來新的機會。

(工商 )