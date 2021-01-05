1.台積電：昨外資擴大買超12463張，加上昨夜ADR漲2.44%，今早股價開平後一度拉升至539元，拚搏前高。

2.英利-KY(2239)：外資昨轉買超，投信更大舉買超205張，激勵今早股價最高衝上117元、漲幅逾7%。

3.和大(1536)：特斯拉猛衝，今早放量飆上122元、漲幅逾6.5%。

4.聯嘉(6288)：電動車題材夯，昨外資轉買超403張，今早股價一度漲逾6.5%。

5.中鴻(2014)：營運轉旺可期，三大法人連兩日買超逾萬張，今早放量觸及漲停18.15元。

6.中鋼(2002)：需求強勁，12月出貨超標，昨外資大舉買超1.3萬餘張，今日開盤不到一小時，成交量突破10萬大張、股價最高26.4元。

7.鴻海(2317)：電動車啟動多頭格局，開盤後成功站穩百元大關逼近105元，續創3年多高點。

8.廣宇(2328)：外資轉賣為買助攻漲勢，直接跳空漲停。

9.南電(8046)：業績紅不讓，上季、去年營收齊登次高，多方火力不退，早盤再拉抬逾3%。

10.欣陸(3703)：旗下大陸建設搶灘舊金山房市報佳音，股價歡慶走高近半根漲停板。

11.同致(3552)：受惠特斯拉熱銷，股價續強大漲7%，將追上107年10月的高價。

12.上銀(2049)：三大法人連14日買超，早盤多頭帶量上攻、漲逾6%，創波段新高。

13.泰銘(9927)：受惠鉛錠價格走高，一路賺到Q1，早盤漲7%，躍上所有均線。

14.捷波(6161)：今起祭庫藏股，早盤小幅開高後漲逾2%，一度逼近20元關口。

15.金益鼎(8390)：外資昨回補，早盤挾量漲逾3%，收復10日線。

16.力鵬(1447)：打入蘋果鏈，H1營運樂觀，晨盤跳漲至5年高點後遭獲利了結，力撐10元票面。

17.耀登(3138)：躋身四大5G NR測試廠，已連拉4根漲停，再寫天價189.5元。

18.乙盛-KY(5243)：Apple Car掀夢想行情，股價強勢表態，今挾量飆高7%，勇闖天價75.5元。

19.明泰(3380)：黃文芳兼任仲琦董事長，助佳世達艦隊完成整編大業，今聞訊亮燈漲停，衝上逾10年高價。

20.榮創(3437)：鴻家軍續扮多頭大軍，買盤強強滾，股價連3日攻頂，登逾2年半高。

21.新纖(1409)：昨獲投信買超8360張，晨盤火速攻頂，衝上近10年高峰。

22.陞達科技(4945)：續迎挖礦熱，Q1訂單旺，推升早盤股價衝上53.5元漲停價。

23.創意(3443)：今年拚翻身題材續發酵，晨盤續帶量上漲近7%，一度再寫波段新高價。

24.中石化(1314)：報價相挺，外資續敲進，早盤爆大量續漲逾3%，再登短波高點。

(時報資訊)