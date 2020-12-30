英國變種病毒進入國內，各縣市因應疫情升溫，晚間陸續宣布跨年晚會取消民眾進場，改採線上轉播，不過台北市政府仍在猶豫。對此，一周前就大聲呼籲停辦跨年的精神科醫師沈政男就酸台北市政府說，「弄得好像颱風假要不要放」。另外更示警，恐怕不只今年，絕大多數國家2022跨年也辦不了。

因應英國變種病毒株境外移入，基隆市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市等6縣市晚間緊急宣布，跨年活動取消民眾進場，全面改採線上轉播方式。至於台北跨年是否停辦？市長柯文哲表示待明上午10時宣布。

對此，日前就公開呼籲要停辦跨年的精神科醫師沈政男晚間於臉書上表示，「有沒有看到好幾個縣市，都已將跨年活動改成線上轉播了？」同時也酸台北市政府是否要宣布停辦、取消跨年晚會，好像在宣布放颱風假一樣。他說，「拜託，難道還在等待氣象報告的最後一報嗎？怎麼跨年要不要辦，弄得好像颱風假要不要放啊？」

沈政男指出，不辦、不去跨年，既可以保平安又可同理世界，為人類的未來安靜祈福。他更斷言，「不要說2020跨2021辦不了，連2021跨2022絕大多數國家恐怕也辦不了。」強調這並不是危言聳聽。

沈政男曾在上周於臉書上提出「四個理由」，呼籲應該暫停一年舉辦耶誕或跨年晚會。他認為，目前全球疫情嚴峻，雖然本土染疫機師趴趴走已過14天，但只要有一兩名接觸者沒做好管理，大型集會就存在潛在感染者。加上變種病毒已經產生，尚不能對它全盤掌握，不能掉以輕心。更別說參加完大型聚會，光是群聚感冒就醫人數，就可能讓醫療系統再度吃緊。沈政男總結，停辦跨年不只是表達對全球疫情的同情與悲憫，同時也是自我保護的謹慎手段。

(中時新聞網)