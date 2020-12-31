阿卡迪亞醫療保健公司宣布，它將以10.8億英鎊（14.7億美元）把英國營運部門賣給私募股權公司Waterland。

總部位於田納西州的阿卡迪亞指出，這項交易獲得的淨收益約為13.5億美元，它將利用部分金額償付債務。

在美國專門從事精神疾病治療及戒毒服務的阿卡迪亞還補充，這項交易預定將在2021年1月完成。

(工商 )