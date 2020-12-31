阿卡迪亞以14.7億美元將英國營運部門售出 09:042020/12/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿卡迪亞醫療保健公司宣布，它將以10.8億英鎊（14.7億美元）把英國營運部門賣給私募股權公司Waterland。 總部位於田納西州的阿卡迪亞指出，這項交易獲得的淨收益約為13.5億美元，它將利用部分金額償付債務。 在美國專門從事精神疾病治療及戒毒服務的阿卡迪亞還補充，這項交易預定將在2021年1月完成。 在美首度復飛 美國航空 重啟波音737Max航班 1分鐘讀財經》外資大買268億提前卡位 新年押寶4類股 (工商 ) #迪亞 #阿卡 #億美 #英國 #部門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－經濟數據將公布 美股區間偏多 04:102020/12/31 證券．權證 歐洲線貨櫃船運價 漲幅縮水 04:102020/12/31 財經要聞 英研究顯示 1天5杯茶有兩大驚人好處 00:012020/12/31 國際 15家鋼鐵業 輪班間隔例外有望 04:102020/12/31 金融．稅務 專家傳真－中小企業迎戰未來的五大關鍵 04:102020/12/31 專題周報 鍾睒睒795億美元 躍亞洲首富 04:102020/12/31 全球財經 王麗雅難忘走時尚大師秀 皮爾卡登嗅出台灣商機 04:102020/12/31 時尚消費 封關匯戰 央行力守兩大防線 04:102020/12/31 財經焦點 螞蟻變法設金控 接受監管 04:102020/12/31 焦點新聞 雙王元月法說 金牛年熱場 04:102020/12/31 財經要聞 工商社論》近期大陸國企債信違約的隱憂 04:102020/12/31 財經要聞 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 台股再創新高 卻現敗象 - 財經焦點 - 中國時報 LCD關廠延至明年11月 面板缺貨暫無解 三星露玄機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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