富采投控（3714）下周掛牌，將引領mini LED買盤進場，而LED廠明年業績迎轉機，榮創今年虧損力求收斂、明年拚轉盈；封裝龍頭億光（2393）光耦合器擬跟進國際大廠調漲，LED類股31日榮創率先亮燈，億光大漲半根漲停。

富采投控預計1月6日掛牌，市場預期，原先不想參與換股的買盤可望進場，先前富采董事長李秉傑預估，如果明年mini LED相關應用從今年不到100萬台，提升至1,000萬台，機構預估的數字若能達陣，則富采mini LED營收占比可望挑戰超過三成，公司釋出的營收占比高於預期，被市場解讀為公司心態偏多。

而LED廠對2021年的業績展望也更上層樓，除了低溫照明大廠華興（6164）因老客戶回頭下單，加上大陸白色家電訂單挹注，內部的財測預算期待2021年轉盈。

億光明年則挑戰雙位數成長，且隸屬於不可見光的光耦合器被市調機構預估，將跟進國際廠商調漲價格，雖不是開漲價第一槍，但漲幅也有機會上看2位數，加上車用、mini LED營收占比將拉升，億光2020年獲利已經重返成長軌道，2021年有漲價、新品效應，法人預期億光獲利可望更上層樓。

(工商 )