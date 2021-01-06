群光(2385)去年12月自結合併營收為83.48億元，年增大幅跳升17.6%，寫下同期歷史新高；累計2020年自結合併營收為950.8億元，年增2.7%，創歷史新高。自去年以來台幣持續升值，若去除匯率因素，以美金計算的2020年合併營收則成長8.0%。

在Chromebook強力需求帶動下，群光去年第四季自結合併營收達到254.55億元，年增3.3%，亦為同期歷史新高紀錄。法人分析，群光去年強力受惠於NB需求爆發，憑藉堅強的研發實力以及高效率的製造規劃，及時提供客戶所需產品，因此NB鍵盤、NB鏡頭模組以及NB電源產品的市占率紛紛上揚，一舉推升2020全年營收達到近951億元，攀登歷史新高點。

法人表示，新冠肺炎蔓延至今，病毒陸續出現變異，各國病例數也在增加，要讓生活恢復正常恐怕仍需一段時間，因此Work from Home或是Work from Anywhere仍是許多人的日常，而教育筆電的需求亦持續增溫，因應即將到來的農曆新年假期，NB供應鏈更是縝密規劃備足料源以及安排人手，預期這個農曆新年，生產線仍然是緊鑼密鼓加班備戰。

法人進一步表示，群光今年除仍將受惠於宅經濟外，影像產品預期將成為營收成長的最重要推手，隨著泰國新廠的建置完成，今年影像產品新品齊發，由智慧家庭，延伸至企業用、車用以及醫療影像產品，應用面擴增加上產能擴張，法人認為，今年群光千億元營收規模已是指日可待。

(時報資訊)