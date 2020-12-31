新竹馬偕醫院電梯突停，參加院長交接的賓客受困其中。（邱立雅攝）

新竹馬偕醫院在年末舉辦院長交接感恩禮拜，由台北馬偕醫院院長親自監交，原婦產科醫師翁順隆接下院長職務。只是典禮開始前，醫院電梯突然發生故障，來自司馬庫斯教會一行近20人被困在電梯，驚魂10分鐘後自行脫困。

來自尖石司馬庫斯教會教友們原訂上午10時抵達新竹馬偕醫院，搭乘直達電梯時，忽然一個下墜，電梯瞬間停電一片漆黑並警鈴大作。

電梯內民眾頓時嚇得尖叫，院內工作人員按下緊急鈴並聯繫相關人員。眾人等待時擔心困在電梯內趕不上院長交接典禮，也擔心不知何時才能脫困。

同樣被困在電梯內的市議員林彥甫則提醒在場眾人若悶熱不舒服，須解開衣扣。黑暗中約十分鐘後，工作人員透過對講機指示是否可自行打開電梯門。

工作人員輕輕一推，才發現電梯卡在8樓，雖有些微下沉，但重見光明後，受困人等已嚇得直呼：「暫時不敢再搭電梯了。」電梯10分鐘驚魂也成了院長交接的小小插曲。

(中時 )