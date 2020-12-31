美艦穿越台灣海峽 陸國防部：陸海空兵力全程跟蹤監視 11:172020/12/31 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天（12月31日），美國「麥凱恩」和「威爾伯」號驅逐艦以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，大陸國防部新聞發言人吳謙表示，大陸人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（12月31日），美國「麥凱恩」和「威爾伯」號驅逐艦以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，大陸國防部新聞發言人吳謙表示，大陸人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視， 吳謙指出，這是美艦繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，大陸對此表示堅決反對。 吳謙表示，大陸人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。 美三大指數頻創新高... 法人：2021年更重選股 在美首度復飛 美國航空 重啟波音737Max航班 (中時 ) #美艦 #吳謙 #跟蹤 #監視 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頻對陸偵察 美海神現身南海 04:102020/12/31 焦點新聞 寶輝Village攜美日團隊 首案告捷 04:102020/12/31 產業．科技 美通報英變種病毒感染首例 04:102020/12/31 全球財經 配合航母發展 陸研製多款艦載機 04:102020/12/31 焦點新聞 波動攀升 美多重資產靈活控管 04:102020/12/31 投資理財 美日名人堂球星 11人走進歷史 04:102020/12/31 運動天地 貿協 發表拉美市場商機調查 04:102020/12/31 產業．科技 英變種病毒入侵至少27國、3000多起 專家警告 美恐出現本土變種 04:102020/12/31 焦點要聞 美擴大制裁 富時羅素：擬剔除更多中企 04:102020/12/31 全球財經 《美股掃瞄》三大指數全收紅 道瓊再創新高 08:532020/12/31 財經 倪妮美貌不將就 用限定美妝隔空示愛 04:102020/12/31 時尚消費 兩岸熱門新聞 好消息！中國國藥新冠滅活疫苗已獲批上市 - 兩岸 美雙艦穿行台海 陸國防部：嚴重挑釁 - 兩岸 - 旺報 熟女媽賣身給國中校長 只為「換兒順利畢業」 下場超慘 - 兩岸 脫歐新冠影響下 歐盟尋最大利益 中歐協定 陸下先手棋破拜登局 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸官方研究：武漢市有50萬新冠病毒感染者不知去向 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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