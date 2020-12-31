今天（12月31日），美國「麥凱恩」和「威爾伯」號驅逐艦以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，大陸國防部新聞發言人吳謙表示，大陸人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視，

吳謙指出，這是美艦繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，大陸對此表示堅決反對。

吳謙表示，大陸人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

(中時 )