民進黨駐美辦公室6日指出，外交部長吳釗燮的兒子吳迪將接任民進黨駐美辦公室副主任職務。民進黨發言人謝佩芬表示，現階段民進黨駐美辦公室人力有所不足，該處依需求增聘新人員。此事引起網友熱議，有不少網友批評此舉根本是「家天下」，還有網友質疑吳釗燮，「人力不足可以用自己的子女嗎？你應該考慮到817的心中感受」。

有黨政人士表示，吳迪先前有台灣人公共事務的政策分析經驗，主要進行美國參議院相關的台美關係工作。發言人謝佩芬則指出，政黨外交是協助國家拓展外交重要的一環，也因民進黨重視年輕外交人才的培養，長期以來民進黨國際部和駐美辦公室處聘任很多優秀年輕人，並透過年輕人所展現的活力與創意，讓台美雙方能更為認識彼此。

不過，有不少網友對這項人事案提出質疑，認為根本是酬庸，「真是家天下，把國家當你家」、「家族企业外舉不避綠，內舉不避家本就是家天下」、「果然是家天下」、「完全家天下，通通酬庸到爽」、「果然一條龍企業經營」。

對於民進黨方面指出，吳迪的人事案通過因為民進黨駐美辦公室人力不足，網友們則表示，「好個人力不足 也未必要這樣子塞吧」、「人力不足可以用自己的子女嗎？你應該考慮到817的心中感受」、「人力不足？難道台灣沒人才了嗎」、「人力不足所以就可以濫竽充數？都不需要專業？」

(中時新聞網)