中興電工董事長江義福30日在法說會宣布，2021年首季正式啟動將太陽光電、嘟嘟房停車場、氫燃料電池、機電及太陽光電維運四事業分拆，預計2023年第四季全數完工，中興電將轉型為能源服務控股公司。中興電在手訂單雖從原先270億元降至230億元，未來三年營收可逐年成長，明年營收及獲利均優於今年。

江義福指出，中興電佈局台北及新北都更，其中首樁都更住宅案台北市敦化南路住宅建案今年銷售約40％、銷售20億元，認列收益6、7億元。新北三重都更案基地9百多坪，將興建2棟住宅，預計明年第一季申請建照，中興電可分總樓地板面積45％，投資金額11～12億元，預估處分獲利6、7億元。

中興電中興電七股太陽能電廠預計明年八月併聯發電，第一期發電量181MW、可再擴充35MW，每年可貢獻EPS約0.7～0.8元；花蓮太陽能電廠預計2022年六月併聯發電，第一期發電量為60MW、第二期預計2023年12月發電量再增200MW，兩太陽能電廠對EPS貢獻1.6～1.7元。

法人依據中興電母公司今年營收174、175億元，EPS逾3元推估，雙雙改寫歷史新高，中興電取得台糖七股太陽能電廠預計明年八月併聯發電，明年營收年成長逾二成，挑戰210億元以上，續創歷史新高。

然而中興電提出分拆四大事業計畫，並未打動投資人，今(31)日股價小跌0.7元而以55.5元開出，成交爆大量，目前呈現下跌走勢。

(工商 )