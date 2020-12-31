新北市瑞芳警分局偵查隊長陳明宏，被控7月25日到桃園中壢1間游泳池時，把6歲男童壓在水面下2秒，當時因陳警職身分還引起軒然大波。桃園地檢署勘驗監視器畫面，認為陳抓住男童泳圈、頸部，強壓男童頭部，對其依涉犯成年人故意對少年傷害罪起訴。

陳明宏今年7月25日下午5時許，到桃園中壢中山東路一家泳池時，1名男童和陳男小孩玩水，疑水槍噴射到他，男童拿浮板丟擲，引發陳明宏和男童口角，男童想要離開，卻被陳明宏用手抓住男童泳圈、脖子，並強行把他往水面下壓，陳明宏更疑似大喊「王八蛋！家長咧！」

泳池人員發現後，趕緊拉開大人與小孩，並通知男童媽媽。他媽媽聞訊後大怒，提告殺人未遂、公然侮辱等罪嫌，陳明宏也對男童提傷害告訴。

桃檢調查，並勘驗泳池監視器畫面，發現陳明宏的確有把男童壓在水面下2秒，不過監視器只有畫面沒有聲音，無法證明公然侮辱部分。陳則坦承有壓男童，不過忘了有罵什麼字眼。檢方認為，2人互不相識而無宿怨，難以該行為認定殺人未遂，依陳明宏涉犯成年人故意對兒童傷害，對其提起公訴。

當時陳發文說明，指對方男童原本拿水槍射他小孩，他制止後，該男童還拿浮板丟他們，還砸到他左眼，嚴正請他離開。陳指，當時是攔下男同時，在水中一度重心不穩，他是用手提著他的脖子。

(中時 )