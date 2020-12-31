剛出獄不到1個月男子王彥，去年11月29日凌晨，持改造手槍搶劫北投一間汽車旅館櫃檯人員，得手1萬2400元，隨即駕車逃逸，警方循線逮捕，士林地院日前審結，依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年4月，可上訴。

起訴指出，33歲王男，案發前向朋友借車，從新北市土城開車出發，先到林口找朋友，接著前往北投一間汽車旅館行搶，凌晨4時許，王假意詢問住房價格，觀察四周環境，確定只有2名職員後，持改造手槍，恫嚇「把錢都拿出來」，櫃檯女子無法確定手槍是否具有殺傷力，任憑王男取走櫃檯現金。

王開庭辯稱，手槍並非兇器，合議庭根據刑事局鑑定報告，認定外觀、重量且質地堅硬，與市售以塑膠製成的玩具手槍顯然有別，如持以毆擊他人身體，足以構成威脅。

判決指出，王男曾犯下傷害案件，去年10月11日出獄，竟在隔月的29日犯下罪質更重、對社會危害性更高的加重強盜罪，顯然並未因刑罰而心生警惕，依法加重法定最高及最低刑度。合議庭審酌，王男國中肄業，曾在汽車美容打工，離婚後6歲的子女由母親協助撫養，依法判決有期徒刑7年4月，並沒收犯案用手槍。

(中時 )