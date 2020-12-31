苗栗縣長徐耀昌視察頭份市中正路騎樓整平工程

頭份市中正路過去因老舊建築間地基線不齊，造成騎樓接縫處無法齊平，導致殘障輪椅及幼兒娃娃車推行不便，苗栗縣政府特別爭取經費來整平騎樓，頭份市選定在老市區的中正路試辦，苗栗縣長徐耀昌31日視察成果，獲得殘障朋友肯定。

苗栗縣長徐耀昌31日上午視察頭份市中正路騎樓整平工程，殘障朋友都肯定騎樓比以前好走了。（謝明俊攝）

頭份市中正路上、下公園間騎樓已經大致整平，讓菜籃族的媽媽們更方便拉菜車了。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌31日上午視察頭份市中正路騎樓整平工程，縣議員黎煥強請求縣長擴大實施。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了改善縣內重要城市街頭景觀，並加強殘障、老邁民眾乘坐輪椅，以及幼兒娃娃車，甚至是菜籃族媽媽們的行走便利，配合中央政府騎樓騎平計畫，先選定苗栗市開始實行，接著，再選定竹南最熱鬧的博愛街，都獲得縣民普遍的肯定。

頭份市出身的縣議員黎煥強，向縣府強力爭取應在人口最多的頭份市試辦，經縣徐耀昌同意後，從2020年10月開始選定老市區的中正路試辦騎樓整平工程，並逐戶解說爭取1樓店面民眾同意施作。

由於部份民眾不清楚騎樓整平工程的目的及效益，所以初期有不少民眾反對，縣府工商發展處於是先選擇一處路段試作供大家參考，黎煥強並從旁協助挨家挨戶說明後，才有較多店家同意。

經過1個多月的施工，中正路初步完成上、下公園間騎樓整平工程，搭配新的地磚，讓整條路景觀為之一新。少數當初反對的店家見到成果後，趕緊向里長反映要求補作。

全部工程在2020年11月完成後，已獲得許多市民肯定，尤其是乘坐輪椅的殘障同胞、前往下公園旁早市買菜的媽媽，以及推行幼兒娃娃車的家長，都大讚比以前方便多了。徐耀昌31日一早特別實地視察，並推著娃娃車及輪椅體驗方便性，黎煥強當場請命縣長再爭取經費擴大工程，嘉惠市民。

(中時 )