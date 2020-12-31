2020年將過，今年全球投資市場可真是充滿挑戰。3月疫情爆發，導致指數大幅震盪，標普500一度跌逾35%。在疫情肆虐當下，投資人惶惶不安，對比來看，時至年末，在美國總統大選塵埃落定、疫苗好消息接連出爐等利多下，指數連連創下歷史新高。震盪的市場就像大浪濤沙，成長具潛力的標的受投資人青睞，市場也在波動中因更多的投資話題，吸引許多投資人積極參與其中。

根據彭博數據顯示，至12/11前，今年流入美國ETF的資金約4,270億美元，同時，根據美國投資公司協會自1990年以來的數據，共同基金在2020年的資產縮水約為4,690億美元，恐將成為有記錄以來最糟糕的一年。這說明ETF近年已取代傳統共同基金成為廣被投資人喜愛的金融投資商品之一，從數據更發現，自13年以來，ETF每年的資金流入都比共同基金多的現象。

ETF與共同基金吸金比較。（永豐金證券提供）

這樣的趨勢顯示，資訊透明、費用率較低的優勢吸引更多的投資人利用ETF來投資，由美股市場交易的ETF中(不含槓桿)，過去一季成交金額排名，從中可以看出投資人最常買、最愛投資的ETF主要還是被動型、大型指數類為主。而成交金額最大的標普500指數 ETF，經換算後日均成交額甚至可達約7,500億元台幣，足見其熱門程度。

美股ETF(不含槓桿)季成交金額排名。（永豐金證券提供）

這些熱門的標的長期績效如何呢？今年興起的存股投資術，投資人最青睞的也是這類標的。因其具備交易量大、是知名指數、長期費用率低。績效表現上，我們從下表統計前五大熱門ETF的過去長期績效來看看：

2008年金融海嘯當年度開始，從那之後累積績效表現最好的是納斯達克100指數ETF，平均每年報酬率15.7%，僅2008年及2018年出現負報酬，而具代表性的標普500指數ETF也有年均9.5%報酬率的表現。

前五大熱門ETF績效表現。（永豐金證券提供）

從以上數據，說明現代全球投資人的投資策略越來越聰明，在充滿題材的2020年，選擇具成長潛力的美國股市，在這裡有最完整的全球ETF可以選擇(今年流入4,270億美元到美股的ETF)，透過ETF配置在交易量最大、長期績效優異的標的裡。

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豐存股存股平台。（永豐金證券提供）

(時報資訊)