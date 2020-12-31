美股在今年正在以強勁的態勢收尾，今年出現史上最長的牛市和最短的熊市。許多投資人也押寶明年將持續歡樂派對和上漲。

短期內還是可以看到風險，包括新冠疫情再起、疫苗推出的慢速，以及明年1月5日美喬治亞州的參議員選舉。部分投資人觀察到這些威脅。

預計期權市場的價格波動性在1月將高於12月，主因為喬治亞州1月的選舉，如果共和黨人獲勝，將維持在參院的微幅多數，如果民主黨人獲勝，眾院將是50比50，關鍵性投票權將落在民主黨副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)，因其兼任眾議院議長，將為拜登在國會拿下控制權。此將進一步推升投資人最恐懼的，加稅的改革。

然而多數投資人仍不預期明年美股會有大幅滑落。新冠疫苗的陸續推出，會讓投資人更大膽，美聯準會也表達準備好維持政策寬鬆。

美股最近兩個月出現令人驚訝的上漲。11月的調查顯示，策略師認為，標普500在今年上漲約15.5%之後，預期在明年底會來到3900點。

根據Bespoke投資數據分析以往的牛市，當標普衝破前一波牛市高點時，在衝破之前，指數會先經歷橫跨26個月的平均38%漲幅。

有些投資人擔心，有關新冠的復甦可能已經價格固定，估值也許已上升有限。標普500的未來12個月本益比目前約在22，高於長期的平均15。

投資人仍然看好許多部門的後續看漲，包括金融股休閒和住宿股、能源股；並認為股市並沒有過度買入。

投資人主要是看好企業獲利彈高的力量，將推升股市。認為獲利將是定價確認的標準。而標普500的成分股企業，在2021年的獲利預估將比今年高23%。

而今年以來，市場的集中度一直市投資人揮之不去的擔憂，根據貝萊德的計算，今年首九個月標普500的前五大個股創造了指數125%的回報。

科技股在標普500的權重目前為28%，較1990年以來的平均多了10個百分點。

投資人表示，一些高成長的個股仍能持續黃金行情。

QMA管理人Praveen表示，隨著疫苗的推進，投資人正看見隧道出口前的光明，並預期今年落後的個股和部門將在2021年加入歡慶。

(時報資訊)