壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐後再被控違反《香港國安法》，於本月獲高等法院准予保釋後，香港律政司向終審提出上訴，終審法院判定黎智英所犯為違反國家安全重罪，決定撤回保釋裁定，並於31日還押，排期於2月1日進行審理。保釋遭撤銷轉折後，黎智英勢必要在獄中跨年，甚至農曆春節都無法返家與家人團聚。

據《東網》報導，黎智英因被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，原申請保釋被拒，還押20天後，於本月23日獲高等法院法官李運騰批准以現金1000萬港元及多項保釋條件外出。

報導說，香港律政司就高院保釋決定於31日向終審法院提出上訴，明言處理《香港國安法》的保釋申請時「無罪假定」原則並不適用，況本案最高刑罰為終身監禁等同謀殺，法庭一般不會給予謀殺案被告保釋。而若黎智英在保釋期間潛逃或重犯，會對社會造成不可承受的損害。終院在下午4時再開庭，認為議題涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，決定向律政司批出上訴許可，並排期於明年2月1日審理，期間黎智英須還押。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員周天行指，被告所面對的《香港國安法》控罪嚴重，最高可以判處終身監禁，如謀殺案疑犯般，法庭一般不會給予保釋。而《香港國安法》第42條列明，除非法官有充足理由相信，被告人不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得給予保釋。這意味着就着保釋方面，法官應着重考慮被告有否潛逃或重犯風險，而非利用保釋條件，來減低被告潛逃或重犯風險。

報導指出，黎智英案今日開庭，中午休庭後，黎智英乘車返回寓所，至下午3時再離家到法庭應訊。今年73歲的黎智英除被控違反《香港國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」之外，另被控串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房的用途而被落案起訴。上述兩案均會在明年4月16日於西九龍法院再訊。

(中時新聞網)