台南市將軍、鹽水、學甲、下營區傳出硬質玉米、青割玉米約130公頃倒伏。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

入冬來最冷寒流來襲，9級強陣風導致台南市將軍、鹽水、學甲、下營區傳出硬質玉米、青割玉米約130公頃倒伏；七股區沿海養殖業也有3位漁民文蛤池混養之虱目魚受損，受損魚獲約800台斤；南縣漁會總幹事陳崇德表示，12月31日晚溫度會更低，可能會有更多災情傳出。

陳崇德表示，七股、北門地區有零星災情傳出，大多為文蛤池混養之虱目魚受損，雖然漁民有加強防風、引水，但文蛤池多淺坪，效果不大。北門、七股區公所一早也到漁民養殖池查看統計災情，受損魚獲多未達5％災損查報標準，公所將持續監測掌握災損。

北門養殖業者黃國良表示，為減少寒害受損，部分虱目魚養殖業者多已收完，文蛤池混養的工作魚可以改養黑毛類較耐寒魚種，或是加裝溫控系統。

至於玉米田受損情形，12月31日下午台南市農業局及相關單位已到現場勘查，將軍區及鹽水區民豐6號玉米品種倒伏超過2成以上，將專案報送農糧署辦理現金救助。

(中時 )