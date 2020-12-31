倒車撞警逃亡 警連開11槍 逃逸3嫌犯晚間落網（翻攝影片）

高雄五甲街頭警匪追逐，警方帶回逃逸3名嫌犯。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區昨晚爆發警匪追逐，44歲李姓竊盜通緝犯駕車遭警方攔查拒停，警方連開11槍嚇阻，其中1槍打穿後車窗，擊中後座37歲吳姓男子，當場爆頭慘死。車上包括李嫌等內3人在逃，今晚鳳山警方逮捕3人到案，目前正帶回偵訊中。

警方兵分多路，今晚陸續在七賢二路、嫌犯住家、五甲酷酷龍遊藝場等地，分別逮補李嫌、蘇嫌、楊嫌3人到案，目前正送回鳳山分局，等待問訊。

昨晚7時35分，五甲派出所巡邏警組，在鳳南、林森路口，查獲1輛汽車違規右轉，經查車主是李姓竊盜通緝，李嫌不甩警方攔查加速逃逸，因車流被捆住，竟倒車衝撞警車，警方連開11槍阻攔，過程造成五甲派出所副所長吳建銘右手手指受傷、警車右側受損。

事隔1小時，警方在攔查圍捕點700多公尺附近，尋獲該車停放在南富街的死巷中，後座乘客中彈已無生命跡象。警方調閱監視器發現，李嫌杵著拐杖「快跑」，與另兩名同夥逃逸，另在副駕駛座置物箱，查獲1把瓦斯槍，已送鑑定有無殺傷力。

警方表示，死者吳姓男子是轄區毒品治安人口，後腦勺中1彈是致命傷。吳男家屬透露，他年初剛車禍腦部重創，險些賠了命，未料不到1年，腦部中彈身亡，質疑警方用槍準則，希望給家屬一個交代。

針對外界質疑用槍時機，鳳山分局長林依仰強調，當時同仁是朝車輪胎射擊，但車子是動態，才釀成憾事；他力挺兩位開槍同仁到底，「嚴正執法，大膽用槍」，尊重兩人當下專業判斷，目前兩人已休假，後續留待督察室、鑑識中心做詳盡調查。

(中時 )