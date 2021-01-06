從事醫美行業的張姓貴婦遭施姓「乾兒子」洗劫3000萬財物，引發界關注，警方獲報後先於3日在前鎮區拘提32歲施男到案，6日凌晨分別在桃、竹地區逮捕接應施嫌的2名共犯，其中1位是貴婦的張姓「乾弟弟」，並已經搜出大部分贓物，目前警方正調查釐清案情，事發後貴婦一直沒有承認涉案人是「乾兒子」、「乾弟弟」，警方將人犯全數逮捕後，貴婦也在臉書發文認了3人的關係。

貴婦臉書發文如下：

親愛的弟弟..兒子..

是一家人

有困難 可以說

我知道 是我不好 常兇你們

但是 一家人 真的可以好好溝通

對不起 讓你們走到這個地步⋯⋯

以後 我會忘記這段只留著好的部分記憶

尤其弟弟 從我知道後的崩潰 到心中的原諒

這幾年來 我當初所有碩士論文資料你幫忙整理 近至內地 韓國 遠到美國的一場場執照取得 研習會議 你一路陪伴 翻譯 讓我可以一路順遂 你成就了我的榮耀⋯⋯沒有你 我家沒有這些驕傲..

無數個夜晚 我壓力重成為我的垃圾桶..

我不敢相信 但我接受了 ..想到即將的分離 我很難過 對不起 我愛你們

沒有恨 沒有怨 更沒有不諒解 ..

這麼多年的陪伴 謝謝你 也對不起你 ...

任何事必有其發生的必然 感謝這幾天一直的心靈導師 豐哥..

台南市沒當選真的可惜...

(中時 )