英國即將正式脫歐，但首相強森的老爸史坦利，在脫歐的幾小時前證實，他已經申請法國護照，要當法國公民，好繼續和歐盟保持關係。

史坦利曾任歐洲議會議員，在2016年公投他選擇留歐，強森則是脫歐陣營的代表人物，父子倆立場相左早已不是秘密。史坦利告訴法國RTL電台，他希望成為法國公民，因為他與法國有緊密的家族連結。

現年80歲的史坦利以法語表示，「如果我的理解正確，我是法國人才對。我母親生於法國，她的母親和她的祖父也都是完全的法國人。對我來說，這只是重拾我原本已有的身分，且這令我非常開心。」

史坦利說，他永遠都是歐洲人，「沒有人能告訴英國人民說，你不是歐洲人。與歐盟保有關係至關重要。」

英國國會12月30日通過了歐盟與英國的新貿易協議，向來對離開歐盟立場強硬的強森，反而以安撫口吻表示，這不代表英國不再是歐洲國家，英國在許多方面「是典型的歐洲文明社會…我們將來仍繼續是。」

(中時 )