不老天團五月天舉辦數場「好好好想見到你」演唱會，吸引大批歌迷到場朝聖，其中跨年場選在桃園國際棒球場舉行，豈料唱得正嗨時，觀眾席A2區卻突然出現一陣騷動，甚至有警方進場將一名歌迷帶走，引發現場民眾一陣恐慌，市府隨後也發出聲明，表示已將疑似自主健康管理者帶出場，倘若真有違規事實將依法開罰。

市府新聞處長詹賀舜表示，剛接獲中央防疫指揮中心通知，發現數名疑似自主健康管理者在五月天演唱會現場，桃園市政府防疫督導小組立刻將這些疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行調查，如有違規事實，後續依相關事證以傳染病防治法第58處1到15萬罰鍰。

「為什麼會有衛生局的人？」有歌迷在臉書社團發文，表示有位戴著黑框眼鏡與口罩的男子，原先坐在觀眾席和大家一同揮舞螢光棒，結果卻被警方和衛生局人員包圍，讓人質疑是否有隔離者偷跑來看演唱會。

相信音樂公司演唱會隨後也發出聲名，表示衛福部天網第一時間發現疑似自主健康管理者後，現場防疫督導小組立刻將該名疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行疫調，再次鄭重呼籲大家嚴格自律，千萬不要以身試法，依法將處以最低1萬最高15萬罰鍰，切記：天網恢恢，疏而不漏！

(中時 )