沒防疫旅館證明不得上機，台商怒到要找人去指揮中心丟雞蛋。(黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真)

農曆春節全台防疫旅館大爆滿，回不來的台商、台幹到處找管道求救，甚至傳出無法出示防疫旅館證明者不准上飛機，讓台商怒斥民進黨政府「比共產黨更沒人性」，放話要到中央防疫指揮中心丟雞蛋。

中央宣布1月15日起，國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，因今年農曆除夕落在2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住，才能在除夕夜與家人團聚，但桃園市20家防疫旅館共2023間房，從23日即開始一路滿房到除夕夜前，一房難求的台商紛紛透過各種管道求救，桃園市議員黃敬平近期接電話接到手軟。

「有夠爛的政府！」黃姓台商指出，自己去年9月20日到上海，共產黨就把所有防疫作為安排妥當，自己只負責被插鼻孔、上車、下車、住酒店和吃飯睡覺，等著出疫即可，台灣政府卻要國人自己找旅店住，「比共產黨更沒人性！」

黃姓台商也以自己在大陸的防疫經驗指出，每人都有一個號碼，自己使用《蘇康碼》，三不五時就要刷一下健康記錄，出差到上海、蘇卅，每到車站都有紅外線，外加刷《蘇康碼》實名制買票過站，對比台灣五月天演唱會到場狂歡後才被天網網住，「根本是後知後覺的系統！」在大陸是讓防疫者出不了門，從頭就開始控管。

王姓台商指出，詢問桃園市觀旅局，觀旅局表示因為中央發布居家檢疫一人一房政策太突然，「連地方也措手不及！」剛好又遇上過年返鄉人潮，再努力覓房也趕不及，拜託黃敬平：「好好修理中央的防疫缺失！」

王姓台商說，這兩天又聽聞15日起返國的國人，一定要有訂到防疫旅館的證明才能上飛機，有家歸不得的他怒斥：「若是真的，請幫我買二箱雞蛋去丟防疫中心！」

(中時 )