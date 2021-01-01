針對行政院政務委員羅秉成恫嚇地方，勿漠視中央或法律為無物，稱基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒。台北市長柯文哲1日先是表示，「我看了還是有點難過」，是中央先視人民為無物，地方才有自治條例，痛批中央現在是太上皇。

羅秉成昨提醒漠視中央或法律為無物的後果，指基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，一切依法執行。

柯文哲今表示，他看了還是有點難過，是中央先把人民視為無物，地方才會制定自治條例，「啊，算了，不曉得要講什麼，我要講的話本來講一大堆，不講了。」

不過，柯文哲指出，有一點還是很不應該，如果依照國際食品法典委員會，既然寫10個ppb，他在行政院就明講，把0改成0.01ppm，這擺明就是要放水到0.0149嘛，這個就是放寬49％，他都不曉得到底民進黨政府跟美國豬商甚麼關係，這是很明顯放寬安全範圍。

至於地方都還沒有提釋憲，羅秉成就說地方自治條例違憲，外界質疑羅成了大法官，柯文哲說，他們現在是太上皇，不是大法官。

(中時 )