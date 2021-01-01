萊豬元旦起進口來台，台中市議員施志昌1日前往大甲第一市場現勘，8家攤商都有貼示標章。施志昌表示，現行可辨認標章有3種，另還可看店家是否有屠宰證明或標單等，民眾可依據多種方式確認是否為國產或進口豬。
為了解市場豬肉相關產品販售標示，施志昌邀集台中市衛生局食安處、經發局及大甲第一市場自治會會長莊建華至大甲第一市場現勘。
施志昌表示，農委會提供台灣豬證書，衛福部食藥署則為豬肉產地辨識貼紙，主要差異在於農委會證書是申請制，會先確認肉品來源再核發，一個攤商只會有一份，並有防偽設計。
衛福部是事後查驗，若標示不實，將依食安衛法開罰；台中市府另有提供牛哥豬弟貼紙給無含瘦肉精牛肉或是豬肉攤販。
施志昌指出，大甲第一市場豬肉販售、豬肉相關製品攤共計8家，皆有使用不同標示，而拿到農委會證書有兩家攤販，其他正在申請中，目前使用衛福部與市府牛哥豬弟貼紙；部分攤販另外還提供屠宰證明與購買豬隻標單等證明來源。
食安處表示，即日起將加強查核肉品來源及標示稽查比對，透過業者提供進貨憑證、進口報單、屠宰證明或購買單據等資訊加強比對，並配合稽查為民眾食安把關，如查獲標示不實者，依食安法規定處4萬元以上至400萬元以下罰鍰。
(中時 )
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