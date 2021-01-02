方志友在電視劇《粉紅色時光》中，

飾演失業又失婚的留美碩士，

多以俐落褲裝加上西裝外套現身，

但她私下偏愛休閒風格。

「其實我是不太會穿搭啦！」方志友笑說，

通常以簡單、舒適的衣服為主，

有時努力打扮，卻被老公楊銘威打槍，

意外換來出門前「請示」老公的甜蜜時光。

方志友在主演的電視劇《粉紅色時光》中，與吳念軒甜蜜談戀愛。（圖／TVBS提供）

不避諱暢談「穿搭黑歷史」的方志友，大學時曾迷上緊身短裙辣妹風，甚至從國外開心地扛了一批辣妹裝返台，她說：「其實我很不適合這樣穿，因為我的髖部比較寬，會讓洋裝縮成超級迷你裙。」近期她熱愛休閒風，透露自己會穿老公（楊銘威）的衣服，再搭配球鞋，相當方便，「不過不能太常穿！因為衣服太寬鬆，沒辦法發現自己變胖了。」

斜背包 來自老公送愛

方志友笑說，楊銘威對她的穿搭不太放心，常告誡她不要自己逛街、買衣服，還時不時送上包包、飾品等禮物，好友昆凌也經常贊助自創品牌JENDES的服飾。被笑說穿衣「活在自己世界」的方志友，其實身邊有滿滿的愛。

與老公楊銘威育有一對兒女Mia、Sunny，但方志友完全看不出是二寶媽。（圖／翻攝自方志友臉書）

不僅衣服有老公、好友贊助，方志友向本刊展示她的包包，也有不少來自親友贈送的禮物。例如好友賈靜雯送了HIGH CHEEKS繡有愛麗絲夢遊仙境圖案的迪士尼聯名包款，昆凌則送了很有自己風格的MCM側背小包。

BALENCIAGA B. BAG／42,900元 HIGH CHEEKS 手袋（賈靜雯贈送） MCM 側背包（昆凌贈送）（攝影／戴世平）

另一款BALENCIAGA的包包，則是楊銘威在方志友去年生日時送的，奶油色的包上頭有大大的Logo「B.」，正巧是她英文名字「Beatrice」的開頭，讓她一眼就愛上。方志友回憶，去年生日前剛好看到這個包款，她把連結丟給老公後，沒得到附和的回應，因此沒有下手購買。沒想到不久後的生日，楊銘威就帶著她直奔專櫃購買，她坦言：「喜歡的東西得到老公認證，會讓我購買慾大大增加。」

內心住了一個粉紅色少女的方志友說，買包都會想衝動地入手粉紅色系，但知道自己根本不會揹，因此老公、經紀人與好友們理性的意見格外重要，像是自己兩次購入CHANEL包包時，老公也都在一旁。

塗鴉包 豪氣犒賞自己

「我需要一點衝勁，才會入手包包！」衝動購物派的方志友，第一只HERMÈS柏金包是在兩年前生了兒子Sunny後，為了犒賞自己而買的禮物；另一只LOUIS VUITTON的塗鴉系列包，她一買就是兩個，「當時剛好接到代言，就豪氣地買一個小的送自己，大的旅行袋就送給楊銘威。旅行袋上的吊牌，還印有我們英文名字的縮寫。」

HERMÈS 柏金包／約450,000元（左） GUCCI × DISNEY 圓形肩背包／約30,000元（右）（攝影／戴世平）

身為女明星的方志友，檢討自己的高跟鞋竟然只有十雙，反倒是球鞋擁有超過五十雙。她為了更新款式，每隔一段時間就會把鞋送給身邊親友，她強調：「當媽媽後，舒適度很重要！」她對新款球鞋沒有抵抗力，拍攝時迫不及待穿上剛入手的最新款NIKE × sacai VaporWaffle亮相，「我就是買新的東西會馬上使用，密集地用。」踩著新鞋的她，開心地像個小孩。

（攝影／戴世平）

LOUIS VUITTON Monogram World Tour系列 旅行袋／價格店洽（左） 貝殼包／價格店洽（右）（攝影／戴世平）

CHANEL 口蓋包／約50,000元（左） 口蓋包／約130,000元（右）（攝影／戴世平）

愛耳環 不怕四度穿洞

看不出已經是二寶媽的方志友，當媽後鮮少穿戴飾品，前陣子才被Sunny抓斷一條非常喜歡的項鍊。她無奈表示，其實連耳環也不太能戴，加上自己皮膚容易發炎，從國中穿耳洞以來，已經三度發炎、癒合，看到漂亮耳環就重新穿耳洞；去年第四度為了好看的耳環去穿耳洞，還好這次保養得很好，目前還沒有發炎化膿。

（攝影／戴世平）

CHANEL VINTAGE項鍊／約10,000元 項鍊／約10,000元（攝影／戴世平）

TIFFANY & Co.串珠手鍊（姑姑贈送） 珠寶店碎鑽手鍊（老公贈送）（攝影／戴世平）

方志友的耳環看似不多，但她偷偷坦承，其實是自己很會弄丟東西，很多都已經消失在房間裡了。（攝影／戴世平）

Les Néréides 芭蕾女伶母女項鍊（品牌贈送）（攝影／戴世平）

攤開方志友的項鍊、耳環、手環等飾品盒，東西不多，原以為她較少購買，追問之下才發現糊塗的她經常搞丟飾品，接著再從不同的包包、外套口袋裡找到。她解釋，有些是Sunny和女兒Mia拿去玩，「有一次還在空氣清淨機裡面找到我的耳環！」愛漂亮的Mia，對媽媽閃亮亮的飾品非常感興趣，經常眼睛發亮盯著詢問：「媽媽，這個可以送給我嗎？」看來Mia或許有機會承接媽媽曾經走過的辣妹風格呢！

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(中時新聞網)