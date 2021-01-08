平鎮警分局為感謝同仁在過去一年，對平鎮轄區交通及治安上的貢獻與付出，分局長李建民、平鎮警友辦事處平鎮站榮譽站長王文銘及福林宮主任委員張金龍，8日中午在分局四樓禮堂舉辦歲末感恩餐會，桃園市政府警察局局長陳國進更是特別蒞臨嘉勉績優及榮陞的同仁，並期望同仁來年能夠繼續努力，為桃園市的治安及交通持續打拼。

王文銘表示，為了感念警察同仁一整年忙於治安及交通維護工作，尤其防疫期間更是功不可沒，8日中午特別與張金龍至分局頒發刑案績效獎勵金，也希望透過這次表揚，讓分局同仁都能夠見賢思齊，以受獎同仁為榜樣，一起為維護治安共同打拚。

分局長李建民也指出，109年新冠疫情蔓延，除了傳統的犯罪模式外，宅經濟犯罪也趁機興起，但由於同仁的積極與努力，期間除了破獲各類詐欺集團機房、新興毒品咖啡包及大麻種植場外，更破獲22年前的無名女屍命案，讓被害人能夠沉冤得雪。這都歸功全體同仁努力不懈的精神與無私的付出。

平鎮警分局指出，警察工作的辛苦程度，一般的民眾很難體會箇中辛酸，期透過此次簡單隆重的感恩餐會，激勵同仁持續而為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神，一起為了社會的祥和與治安而努力。

(中時 )