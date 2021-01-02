新竹1名70多歲田姓老婦與親戚，元旦到五峰鄉民有都山登山，返程途中不慎由步道滑落約100公尺山谷，縣消防局接獲報案後派遣4車15人，由山搜教官馬明義帶隊前往救援，並於晚上9時順利救出送醫。

田婦親戚表示，一行5人平時有登山習慣，趁元旦假期一同登山聯絡感情，未料返程途中，田婦因路面濕滑發生意外，立即報警求救。

消防局搜救人員不畏寒冷執行任務，抵達現場後垂降查看田婦傷勢，架設省力系統將其拖拉至步道上，並將身上衣物給傷者及其友人保暖，終於在晚上9點順利將田婦送至登山口，由救護車送醫救治。

消防局表示，竹縣山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，環境以闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區易起霧造成路面濕滑，行走時更應注意安全。

消防局提醒登山民眾，1.登山前應本於自我行為責任，充分了解登山潛在風險，及山域事故救援之困難，審慎評估選擇山域，從事與自身能力相符之活動。2.準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且要具有下列的登山基本常識：1.迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2.千萬不要任意下切溪谷。3.登山要結伴而行千萬不要落單。4.手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備，才能增進登山安全。

(中時 )