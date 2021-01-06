在大尖山找到的山豬吊有3個夾有狗骨頭。（林珮如提供／張亦惠嘉縣傳真）

山豬吊去年年初已遭禁用但山區仍不時傳出有動物因此受傷。家畜所長林珮如日前接獲民眾通報，指大尖山、二尖山交界處時常聽見狗的哀嚎，林珮如趁著放假時上山，竟找到5個山豬吊，其中1個上頭還夾有保育類長鬃山羊寶寶的屍體，十分誇張。

家住虎尾、愛好登山的廖先生常在大尖山聽見夠的哀嚎聲，夫妻倆十分愛狗，若見到受傷的狗會協助送醫、安置等工作，上月28日時通報嘉縣家畜所希望相關人員能上山幫忙，林珮如元旦連假時上山，也趁機宣導相關法規。

林珮如說，1月2日時揪了幾個爬山的好友上山，很玄的是平時到大尖山從沒見過那麼多狗，當天至少遇見10隻狗，但竟只有1隻四隻健全，其餘皆斷手、斷腳，甚至還有僅剩腳掌的，令人相當心痛。

林珮如及廖先生一行人共在山上找到5個山豬吊，其中3個上卡有狗的屍骨，1個則害死一級保育類長鬃山羊，屍體上甚至已長蛆。林珮如強調，這類行為已經觸法，家畜所會盡力找出行為人，未來也會再積極追查。

依據動物保護法第14-1條第1項第7款規定，自2020年3月1日起，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質的套索陷阱捕捉動物，即含金屬材質繩索，並以彈簧續壓式裝置，束綁動物肢體的捕捉工具，最常見的就是「山豬吊」，最高可處7萬5000元罰鍰，造成動物死亡還恐面臨牢獄之災。

(中時 )