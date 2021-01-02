萊豬自元旦起開放來台，蔡總統昨發表元旦文告說「歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。因此要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒。」國民黨前立委孫大千今早在臉書痛批蔡英文演很大，砲轟「出賣人民的健康在先，憑什麼要人民體諒？」

對於蔡總統元旦文告，孫大千直斥說，這到底是在演哪一齣？蔡英文真的演很大。自己明明就是「只要我喜歡有什麼不可以」，為什麼還在鬼扯懷抱著最謙卑的心情，請國人同胞體諒呢？

他說，既然這是一個歷經三任總統的貿易難題，為什麼前兩任總統可以維持有限度的堅持，而蔡英文卻要無條件的全面棄守呢？

孫大千強調，從今年元旦開始，蔡英文正式引爆了台灣內部的兩場戰爭：

第一場戰爭是台灣人民在民進黨政府擺爛放水的情況下，為了自己和家人的健康，被迫獨自面對萊豬來襲的生存戰爭。

第二場戰爭是地方政府在中央政府助紂為虐的情況下，為了捍衛鄉親父老的食安，被迫展開的一場中央與地方權限的鬥法戰爭。

(中時 )