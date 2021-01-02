據大陸國家衛健委通報，中國大陸昨（1日）新增22宗新冠肺炎確診個案，其中14宗屬於境外輸入，包括上海4宗、天津3宗、廣東3宗、遼寧1宗、福建1宗、山東1宗、陝西1宗；本土個案有8宗，包括遼寧7宗、北京1宗；無新增死亡個案；新增1宗疑似個案，為境外輸入，在上海。

遼寧省新增的7宗新冠肺炎本地個案中，瀋陽市有3宗（1宗為無症狀感染者轉歸）、大連市報告4宗；另外，大連市報告新增1宗境外輸入無症狀感染者。

而北京昨（1日）新增1宗新冠肺炎本地個案，53歲的男性患者居於順義區仁和鎮河南村。他2020年12月31日核酸檢測結果為陽性，1日診斷為確診，臨床分型為普通型。

截至2021年1月1日24時，據31個省份報告，現有確診個案383宗，其中10宗是重症，累計治愈出院個案82076宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案87093宗，現有疑似個案110宗。累計追蹤到密切接觸者906634人，尚在醫學觀察的密切接觸者14311人。

(中時 )