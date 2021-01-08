金管會公布2020年11月信用卡業務概況，當月簽帳金額2595億元，月增188億元或7.81％、年減21億元或0.8％。累計前11月簽帳金額2.72兆元，較去年同期2.93兆元減少2079億元或7.09％，衰退幅度仍為同期新高，但絕對金額仍創同期次高。

金管會統計，去年11月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4997萬張，月增0.36％、年增6.12％，總有效卡數約3282萬張，月增0.61％、年增3.21％。循環信用餘額約1047億元，月增0.1％、年減7.43％，簽帳金額約2595億元，月增7.81％、年減0.8％。

由於新冠肺炎疫情致使購買機票與出國消費幾乎歸零，信用卡單月簽帳金額去年已有9個月較前年同期衰退。其中，4月降至約2063億元的近2年新低，僅7月因繳稅遞延入帳、暑期國旅爆發、振興措施上路拉抬，帶動當月簽帳金額衝上3626億元新高。

銀行局副局長林志吉表示，去年11月簽帳金額增加，主要受惠「雙十一」檔期及百貨公司周年慶優惠促銷帶動。而距離3兆元關卡仍差距約2762億元，雖然去年12月仍有「雙十二」優惠及年底繳保費等需求帶動，但對於能否突破3兆元關卡則認為「不容易」。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊經濟影響，信用卡簽帳金額在2008、2009年前11月均有6個月出現年衰退，累計前11月分別年減1.43％及3.22％，全年簽帳金額亦分別衰退1.37％及2.05％。

而2010～2019年間，信用卡簽帳金額前11月均較去年同期成長，年增率介於6.5～13.18％，全年簽帳金額亦呈現逐年成長態勢，年增率介於5.61～12.71％間。其中，2019年全年首度突破3兆元關卡、創下3.22兆元新高。

(時報資訊)